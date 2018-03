26.2.2018: Millionenstrafe gefordert

"meinstadion.ch" fordert eine Konventionalstrafe von mindestens 5 Millionen Franken für die HRS, sollte diese ihrer Pflicht, dem Stadionbau, nicht nachkommen. HRS hat ein bewilligtes Stadion-Projekt, will aber statt eines Einkaufszentrums Hochhäuser bauen.

6.3.2018: Absichtserklärung

Der Stadtrat will, dass bis am 20. März alle Akteure (HRS, FCA, "meinstadion.ch") eine Absichtserklärung unterzeichnen. Die HRS muss sich verpflichten, die Planungskosten für die Hochhäuser zu übernehmen und eine Konventionalstrafe zu bezahlen, falls sie trotz vorliegender Baubewilligung für die Hochhäuser nicht mit dem Stadionbau beginnt. Die HRS sagt: Kommt nicht infrage.

Am selben Tag: Plan C

HRS und "meinstadion.ch" skizzieren einen Plan C. In einer Mitteilung heisst es: "Eine Zwischenfinanzierung soll es ermöglichen, den Stadionbau vom Vorliegen von rechtskräftigen Baubewilligungen von Hochhäusern zu entkoppeln." Damit könnte mit dem Stadionbau begonnen werden, auch wenn für die Hochhäuser keine Baubewilligung vorliegt. Plan C würde rund 40 Millionen Franken kosten.