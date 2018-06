Eine 46-jährige E-Bikerin fuhr in der Nacht auf Samstag auf dem Wältimattweg in Suhr in Richtung Oberentfelden. Dabei geriet sie aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn und stürzte. Eine Ambulanz brachte die verletzte Fahrradfahrerin ins Spital.

Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Kantonspolizei Aargau abgeklärt. Wer dazu Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Stützpunkt Unterkulm (Telefon 062 / 768 55 00) in Verbindung zu setzen.

