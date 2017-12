«Wie eine Ewigkeit»

Vor dem Gemeindehaus bleiben wir stehen. Hier hat alles angefangen. Hier hat Funda Yilmaz zweimal die Fragen der Einbürgerungskommission beantwortet. Nebenan, im Gemeindesaal, hat der Einwohnerrat auf Empfehlung der Kommission ihr Gesuch abgelehnt und im Oktober die Kehrtwende vollzogen. «Es kommt mir alles vor wie eine Ewigkeit. Unglaublich, dass das alles dieses Jahr war.»

An einem Schreibtisch im Gemeindehaus hat die Einbürgerungskommission den Brief verfasst, in dem sie ihren Entscheid begründete. Darin hiess es, Funda Yilmaz würde in einer kleinen Welt leben, mit keinem Schweizer einen Dialog führen. «Das hat mich enttäuscht und verletzt.» Das einzige Mal während des Spaziergangs wird Funda Yilmaz energisch, spricht lauter.

Was die Mitglieder der Einbürgerungskommission die 25-Jährige fragten und wie sie antwortete, ist bekannt. Die Schweizer Illustrierte hatte im Juli die Protokolle des Gesprächs veröffentlicht. Funda Yilmaz war gerade mit ihrem Verlobten in der Türkei in den Ferien. Ein paar Tage Sonne, Strand und Meer hatten sie noch vor sich. Doch mit der Publikation des Artikels endete die Ruhe. Ihr Telefon klingelte, Journalisten schrieben ihr SMS und E-Mails. Das Schweizer Fernsehen wollte sie als Gast in den «Club» einladen. «Sie haben mir sogar angeboten, meine Flüge in die Schweiz und zurück in die Türkei zu bezahlen.» Aber dieses Mal – und vielleicht war es das einzige Mal – liess sich Funda Yilmaz nicht umstimmen. Sie blieb in der Türkei, las aber jeden einzelnen Artikel. «Mein Verlobter nervte sich. Aber ich konnte nicht anders. Ich musste doch wissen, was über mich geschrieben wird.» Auch den «Club» schaute sie sich an. «Es war komisch, sechs fremde Leute über mich sprechen zu hören.»