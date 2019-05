Was für eine Jahreszeit. Am vergangenen Wochenende war ich mit dem Velo unterwegs und konnte, als Nicht-Allergiker, die Pracht der Blüten und die Wucht des Grüns in vollen Zügen geniessen. In keinem anderen Monat als im Mai zeigt sich die Natur in ihrer unbändigen Kraft und geballten Entwicklung eindrücklicher. Nach starren, kalten Zeiten wird fortgepflanzt und ausgetrieben. Eine positive Energie liegt über allem. Das Leben von Tieren und Pflanzen in unserer Klimazone ist perfekt angepasst an das Kommen und Gehen von Licht und Wärme. In dieser Folge lebt auch der Mensch, jetzt wird gesät und gejätet, was vor dem nächsten Winter geerntet werden muss. Die Jahreszeiten sind der bestimmende Ablauf für Landwirtschaft, Brauchtum und Kalender.

Ein paar Ebenen tiefer, auf mikroskopischer Ebene, gelten andere Zeiträume: Die Vermehrung läuft hier rasend schnell. Unsere Umgebung, Haut und Körperöffnungen sind belebt und beseelt durch mikroskopisch kleine Lebewesen, Bakterien, Einzeller, Pilze, Viren, in ihrer Summe genannt Mikroben, oder, je nach Milieu in ihrem balancierten Zusammenleben als Flora bezeichnet. Als Arzt und als Mann mit Flora im Vornamen kann ich dazu Interessantes berichten und weiss, wie wichtig die Stabilität dieser kleinen Dinger sind.