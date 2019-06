Noch ein letztes Mal die Paarfigur üben, die Schminke kontrollieren, das Tutu zurechtzupfen: Der Tag war noch jung, als sich am Donnerstag die ersten Turnerinnen für den Gymnastik-Wettkampf im Aarauer Schachen bereit machten. Was kurz darauf folgte, hatte jedoch wenig damit zu tun, was man landläufig unter Morgengymnastik versteht: Elegante Pirouetten, akrobatische Sprünge und kraftvolle Hebefiguren - das alles kombinierten die Turnerinnen auf der Bühne im Freien mit Tanzelementen zu individuellen Choreografien.

Den Auftakt des Wettbewerbs machten Sandra Gloor und Alexandra Käser vom DTV Birrwil. «Ich dachte mir: Jetzt geht’s tatsächlich los!», sagte Wettkampfleiter Christian Heiss. Zwei Jahre hat er zusammen mit drei weiteren auf diesen Tag hingearbeitet. «Am Eidgenössischen will man es besonders gut machen», sagte der 37-Jährige aus Wilchingen im Kanton Schaffhausen.