Etwas atemlos gibt Guido Huwiler am Dienstag erste Interviews. «Ich bin einfach froh, ist Mischa hier», sagt er gegenüber der Nachrichtenagentur SDA, die die Ankunft der Weltreisenden aus dem Aargau mit der Kamera festhält. Immer wieder sei er in Gedanken bei seinem Sohn gewesen – wie er trainiert, wie es ihm geht.

«Dass er es an die Olympischen Spiele schafft, war vor allem ein Kraftakt, bei mir wars komplizierter», sagt Freeskier Mischa Gasser. Huwiler ergänzt: «Ja, es war ein langer Weg, viele Abenteuer.» Er und seine Frau Rita Rüttimann werden bestimmt noch ein Weilchen brauchen, bis sie all ihre Geschichten erzählt haben. Aber erst einmal steht der Wettkampf des Sohnes an.