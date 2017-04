Ein 44-jähriger Schweizer fuhr in einem Lastwagen um 12.15 Uhr ausserorts auf der Suhrentalstrasse von Schöftland her Richtung Aarau, als er frontal mit einem Audi kollidierte. Dieses war vom Autobahnanschluss in der Gegenrichtung unterwegs gewesen und aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Das Auto, bei dem ein 78-jähriger Lenker aus der Region am Steuer sass, geriet im Frontbereich in Brand. Beide Fahrzeuge kamen neben der Strasse zum Stehen.

Der 78-Jährige verstarb noch auf der Unfallstelle. Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenchauffeur blieb unverletzt. Gemäss Pfister ist auch sonst keine weitere Person verletzt oder gar per Ambulanz abtransportiert worden. Er dementiert damit die Aussage eines Leser-Reporters im Artikel von "20 Minuten" zum Unfall.

Die Unfallstelle bleibt laut Roland Pfister noch bis zum späten Nachmittag gesperrt. Betroffen ist die Strecke zwischen Muhen/Kölliken nach dem Autobahnanschluss bis nach Hirschtal. Der Verkehr wird über Holziken umgeleitet.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat zur Klärung der Unfallursache eine Untersuchung eröffnet. Weitere Ermittlungen sollen zeigen, weshalb es zum folgenschweren Unfall gekommen ist.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. (fei)