«Die Spatzen pfiffen es seit einiger Zeit von den Dächern, nun ist es Gewissheit: Wenn es nach dem Willen der IBA (...) und der Fast-Food-Kette Mc Donald's geht, wird in naher Zukunft aus der Oberen Mühle ein Familienrestaurant letztgenannten Unternehmens», berichtet 1993 das Aargauer Tagblatt.

Wie der damaliger Leiter Dienst bei den Industriellen Dienste Aarau (IBA), Peter Minder, gegenüber der Zeitung ausführte, war die Bewerbung der Amerikaner «vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet mit Abstand die beste.»

Interessant sind besonders die Anmerkungen und persönlichen Betrachtungen, die der Autor am Schluss des Artikels festhält: «Dass Mc Donnald's ausgerechnet die historische Obere Mühle in Beschlag zu nehmen gedenkt – Ironie des Schicksals: Vor genau 100 Jahren richteten ebenda Elektropioniere eine Licht-Kraftstation ein und läuteten die zivilisatorische Neuzeit in Aarau ein. Heute soll abermals ein unzweifelhafter Zeuge des ausgehenden Jahrhunderts im alten Gemäuer Einzug halten: Gewandelt haben sich einzig die Zeiten und ihre kulturellen Ausprägungen, geblieben ist der mit vielen Assoziationen verknüpfte Ort. Ärgerlich sollte man darüber nicht sein, nachdenklich vielleicht schon.»

33 historische Bilder von Aarau: