Hinsehen, wo andere wegschauen: Wie die Densbürerin Pia Tschupp das Westjordanland erlebt hat

Vor drei Jahren wusste Pia Tschupp nur wenig über den Nahostkonflikt. Halt gerade das, was man in der Schweiz so mitbekommt. Heute liegt im Gang ihres alten Bauernhauses mitten in Densbüren ein Stapel Bücher, Titel: «Eine Geige für Palästina». Die pensionierte Primarlehrerin hat darin ihre Erlebnisse als Menschenrechtsbeobachterin im Westjordanland beschrieben.

Drei Monate wortwörtlich zwischen Palästinensern auf der einen und israelischen Siedlern sowie Soldaten der Israel Defense Forces auf der anderen Seite. Drei Monate Olivenhaine, Checkpoints und Maschinengewehre, drei Monate Begegnungen mit Menschen im Ausnahmezustand – viele prägende Erlebnisse, die ein Ventil suchten und es im Buch fanden. «Die Situation der Palästinenser hat mich sehr berührt», erklärt die 70-jährige Mutter zweier erwachsener Söhne.

Kindheit «wie in einem Gotthelf-Film»

Aufgewachsen ist Pia Tschupp auf einem Mühlauer Bauernhof, in einer Grossfamilie. «Wir mussten viel mithelfen, hatten aber auch unsere Freiheiten – ein bisschen wie in einem Gotthelf-­Film.» Manchmal, wenn Pia auf dem Feld stand und in den Himmel blickte, sah sie die Flugzeuge, träumte vom Reisen. Zuerst musste sie aber nach Wohlen ins Lehrerseminar. «Meine Eltern haben beschlossen: Wenn das Meitli so ring lernt, dann wird es Lehrerin. Mir war das recht: Erstens war es damals ein Privileg, weiter zur Schule gehen zu können. Und zweitens bin ich heute mehr als froh, durfte ich diesen Beruf ausüben.» Mit dem Beruf kam das ausgiebige Reisen, gerne auch an unkonventionelle Orte: «Neugierde ist für mich etwas vom Schönsten. Immer noch.» In den 1970er-Jahren unterrichtete Tschupp zweieinhalb Jahre an einer Schweizer Schule in Westafrika Kinder von niedergelassenen Europäern. «Mit der Swissair wurde sämtliches Material eingeflogen, von den Lehrmitteln des Kantons Zürich bis zu den Bleistiften. Es ist schön, in einem fremden Land zu sein und eine Aufgabe zu haben. Man fühlt sich dann zugehörig.»

Internationale Präsenz, um Bevölkerung zu schützen

Nach Afrika hat es Tschupp später nicht wieder verschlagen. Dafür in die USA, nach Indien, Australien, oft im Zusammenhang mit Musikprojekten. Tschupp spielt Violine und Bratsche. 2016 führte sie die Musik erstmals nach Palästina – «und ich hatte einfach das Gefühl, da müsse ich nochmals hin». Durch Zufall wurde sie auf Peace Watch Switzerland aufmerksam. Die Organisation entsendet unter dem ­Patronat des Hilfswerks Heks und des Evangelischen Kirchenbundes Menschenrechtsbeobachter in verschiedene Krisengebiete. Es geht darum, zum Schutz der Zivilbevölkerung internationale Präsenz zu markieren.