Mehrere Autos überholt: Töfffahrer kollidiert frontal mit entgegenkommendem Auto

Der Unfall ereignete sich laut der Kantonspolizei Aargau am Montag kurz nach 14.40 Uhr. Auf der Hauptstrasse zwischen Densbüren und Herznach überholte ein 30-jähriger Motorradfahrer ausserorts mehrere Autos. Dabei stiess er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Polizei und Rettungsdienst fanden den Motorradfahrer bedingt ansprechbar am Boden liegend vor, wie die Kantonspolizei mitteilt. Eine Ambulanz brachte ihn nach der Erstversorgung ins Spital. Dabei erlitt er verschiedene Knochenbrüche und innere Verletzungen. Der Fahrer des beteiligten Autos blieb dagegen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Wie immer in solchen Fällen ordnete die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau beim Motorradfahrer eine Blut- und Urinprobe an. Die Unfallfahrzeuge blockierten die Fahrbahn teilweise, so dass ein Durchkommen für Lastwagen nicht mehr möglich war. Dadurch bildete sich zeitweise Rückstau. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Die Unfallstelle war laut um 16 Uhr geräumt.

