Gegen 20.20 Uhr am Samstagabend erhielt die Kantonale Notrufzentrale eine Meldung über eine Messerstecherei mit einem Verletzten in der Entfelderstrasse in Aarau. Sofort rückten Ambulanz und Patrouillen der Kantons- sowie Stadtpolizei aus.

Die Stadtpolizei war als erste vor Ort und traf auf eine Gruppe von sechs Personen. Ein 17-jähriger eritreischer Asylbewerber wies Stich- und Schnittwunden an Arm und Schulter auf. Er wurde ins Spital gebracht. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, konnte er dieses nach der Verhandlung wieder verlassen.

Ein Tatverdächtiger 15-jähriger Asylbewerber aus Eritrea wurde vorläufig festgenommen. Die Tatwaffe wurde von der Polizei sichergestellt. Die Jugendanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung gegen ihn eröffnet.