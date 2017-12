Zu einer Spitze in Richtung der Stadion-Gegner lässt sich Hitzfeld auch hinreissen: «Diese Leute haben keine Ahnung. Vor allem vergessen sie, wie der Fussball die Menschen verbindet: In den erfolgreichen FC-Aarau-Zeiten waren alle zusammen im Stadion, Jung und Alt, Klein und Gross, Arm und Reich. In der heutigen Zeit schauen leider viel zu viele nur noch für sich.»

Stadion-Retter wollen Urnengang

Unter die Besucher gemischt, um den Worten von Hitzfeld zu lauschen, haben sich neben SP-Regierungsrat Urs Hofmann auch drei Herren. Nicht irgendein Trio, sondern der Ausschuss, der sich ab 2018 im Aarauer Stadtrat um das Stadionprojekt kümmern wird: der gewählte Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker (FDP) sowie Daniel Siegenthaler (SP) und Hanspeter Thür (Grüne).

Die drei vereinen in gleicher Reihenfolge die Ressorts «Finanzen», «Kultur und Sport» und «Hochbau und Raumplanung». Thür: «Die Zusammenlegung macht den Stadtrat handlungsfähiger und reaktionsschneller. Das ist nötig, denn die Zeit bis zum Verfall der Baubewilligung im Mai drängt.»

Offiziell nimmt die «Stadion-Taskforce» (Thür) die Arbeit erst im neuen Jahr auf, doch naturgemäss fanden im Hintergrund bereits etliche Gespräche statt. Auch mit der HRS? Die Besitzerin des Grundstücks im Torfeld Süd hat seit Mai dieses Jahres und der Ankündigung, Hochhäuser neben das Stadion zu stellen, nichts mehr von sich hören lassen.

Auch die Gruppe «meinstadion.ch» um Michael Hunziker beisst bei der HRS auf Granit mit der match-entscheidenden Frage, ob die Bauherrin mit den vorgeschlagenen 50 Millionen endlich die Bagger auffahren lässt. Also, liebe Stadträte, wissen Sie, wann die HRS aus dem Schneckenhaus kriecht? «Ja», so Hilfiker, «gemäss unserem Kenntnisstand wird es noch in diesem Jahr eine öffentliche Infoveranstaltung der HRS geben.»

Und da eine solche kaum zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden wird, kommen nur die nächsten Tage infrage. Diese Zeitung wollte es genau wissen und schickte eine entsprechende Anfrage an die HRS. Antwort der Medienstelle: "Die HRS informiert über den Stand der Dinge, wenn alles für die Kommunikation vorbereitet ist."

Hingegen unbeantwortet ist die Frage nach einer weiteren Volksabstimmung. Die Finanzierungs-Idee von «meinstadion.ch» beinhaltet die Aufnahme eines 8-Millionen-Bankkredits durch die Stadion AG. Insofern heikel, weil die Stadion AG der Stadt Aarau gehört und diese unter Umständen für den Kredit bürgen müsste.

Bilder von der «Meinstadion.ch»-Pressekonferenz Mitte November: