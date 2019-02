Auf der Autobahn A1 hatte ein Lastwagen am Dienstagnachmittag um zirka 16.00 Uhr eine Panne und steht auf dem Pannenstreifen. Wegen den Arbeiten am defekten Fahrzeug ist der rechte Fahrstreifen blockiert. Daher staut sich der Verkehr in Richtung Zürich zwischen der Raststätte Kölliken-Nord und Aarau Ost.

Laut Touring Club Schweiz (TCS) ist mit einem Zeitverlust von bis zu zehn Minuten zu rechnen. Wie lange die Behinderung andauert, ist unbekannt. (cez)