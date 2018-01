Am Samstagmorgen erhielt die Kantonale Notrufzentrale KNZ die Meldung, wonach vor wenigen Minuten in eine Liegenschaft im "Goldernquartier" in Aarau eingebrochen worden sei. Die Kantonspolizei rückte umgehend zur Tatbestandsaufnahme aus.

Rasch beteiligten sich mehrere Patrouillen der Stadt- und Kantonspolizei sowie der Schweizer Grenzwache an der Fahndung nach der Täterschaft.

Festnahme im oberen Fricktal

Einer Patrouille der Schweizer Grenzwache fiel dann in Ueken ein deutsches Auto, welches Richtung Frick unterwegs war, auf. Dieses wurde sogleich gestoppt und einer Kontrolle unterzogen.

Die Insassen, zwei Litauer im Alter von 40 und 45 Jahren, beide ohne Wohnsitz in der Schweiz wurden vorläufig festgenommen. Der Jüngere war zudem im Fahndungsregister der Schweiz aktiv zur Verhaftung ausgeschrieben, wie die ersten Abklärungen ergaben. Die beiden mutmasslichen Einbrecher wurden umgehend der Kantonspolizei Aargau übergeben.

Staatsanwaltschaft eröffnete Untersuchung

Zur Durchführung der weiteren Ermittlungen eröffnete die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eine Strafuntersuchung. Beide Festgenommenen wurden vorläufig inhaftiert. In der Nacht von Freitag/Samstag nahm die Polizei sechs Meldungen über Einbruchsdelikte in Aarau und Umgebung entgegen. Die Untersuchung soll zeigen, für welche Vermögensstraftaten die Beschuldigten in Frage kommen.