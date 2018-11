Man könnte meinen, die Kantonspolizei habe die Medienmitteilung aus Versehen doppelt abgeschickt, aber nein: Auf der Staffeleggstrasse ist es gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu einem Unfall gekommen, und zwar nur wenige hundert Meter voneinander entfernt, Ausgangs Densbüren.

Am Montagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr war ein Mazedonier (26) in seinem «leistungsstarken grauen BMW» – so die Kapo – bergwärts unterwegs, als er die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor und von der Strasse abkam.

Und am Mittwoch ereilte einen Deutschen (37) mit seinem VW Polo ein ähnliches Schicksal: Über Mittag fuhr er von der Passhöhe herkommend zu schnell in eine enge Rechtskurve und verlor die Herrschaft über sein Auto. Es prallte zunächst gegen die Steinkörbe am rechten Strassenrand, schleuderte über die Strasse und die Böschung hinab. Nach mehrfachem Überschlagen blieb das Auto 30 Meter unterhalb der Strasse stehen. Beide Male wurden die Fahrzeuge (und die Steinkörbe) beschädigt, die Fahrer blieben unverletzt.