Trickdiebe schlagen «Münzen Huber» übers Ohr – kein Einzelfall im Aargau

Patrick Huber bedient des Öfteren Kunden aus dem Ausland. In seinem Münzengeschäft an der Vorderen Vorstadt warten Schätze aus allen geografischen Gebieten, von der Antike bis zur Moderne. Deshalb wunderte er sich nicht, als ein französischsprechendes Paar vor wenigen Tagen an seine Theke trat.

Sie hätten Interesse an Goldmünzen bekundet und auch dafür bezahlt, schildert Huber gegenüber Tele M1. «Wir haben das Geld zweimal gezählt nach dem Vieraugenprinzip», so er. Bei einer erneuten Prüfung nach dem Zahlungsvorgang fiel ihm jedoch auf, dass ein Teil des Betrags nun fehlte. Das Paar hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Staub gemacht.

Wie die Trickdiebe konkret vorgegangen sind, ist auf den Überwachungsaufnahmen nicht ersichtlich. «Münzen Huber» vermutet eine ähnliche Masche, wie sie auch bei Kartentricks zum Zug kommt. Die Frau habe ihn bei der Geldübergabe in ein Gespräch verwickelt und wild gestikuliert. Während sie ihn ablenkte, musste ihr Mann einen Teil der Noten wieder aus dem Bündel gezogen haben, so Huber.

Vielen ist Anzeige peinlich

Patrick Huber ist kein Einzelfall: Jede Woche schlagen im Aargau Trickdiebe zu. Die Polizei geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Viele Opfer würden aus Scham gar nie Anzeige erstatten. "Gleichwohl macht es Sinn die Polizei zu verständigen, damit wir Zusammenhänge erkennen und Fahndungsmassnahmen auslösen können", sagt Kapo-Medienchef Roland Pfister.

