Vandalen-Akt in Oberentfelden: Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag auf das Gemeindehaus geschossen. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Ein Gemeindeangestellter bemerkte die Einschusslöcher in der Eingangstüre kurz vor 6 Uhr.

Die Polizei stellte Projektile am Tatort sicher. Auch eine Beschriftungstafel wurde beschädigt. Die Hintergründe der Sachbeschädigung sind unbekannt. Der Sachschaden beträgt über 15'000 Franken.

Die Kantonspolizei führte eine Spurensicherung durch und hat Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen.

