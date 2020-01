Unbekannter zerrt an Schülerin (13) und will sie in Seitengasse ziehen – doch sie kann flüchten

Die Schülerin flüchtete nach dem Vorfall am Dienstag und begab sich auf direktem Weg ins Oberstufenschulhaus, wie es im der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegenden Schreiben an die Eltern heisst. Die knapp 14-Jährige flüchtet in die Schule und erzählt dort vom Vorfall. Die Schulleitung informierte die Polizei.

Auch TeleM1 berichtet über den Vorfall. Das Mädchen habe mit dem Handy Musik gehört und es ans Ohr gehalten. "Der Mann ging zu ihr hin und zog sie am Arm", schildert Kantonspolizei-Sprecher Adrian Bieri den Vorfall gegenüber TeleM1. "Komm!", habe der Mann gesagt und versucht, das Mädchen in eine Seitenstrasse zu ziehen.