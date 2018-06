Beim Einmünden von der Lochgasse in die Mitteldorfstrasse in Gränichen stiess am Donnerstagmorgen kurz vor 7.30 Uhr eine 52-jährige Fahrradfahrerin mit einem Anhänger eines Lieferwagens, der auf der Mitteldorfstrasse fuhr, zusammen.

Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich dabei Kopf- und Schulterverletzungen zu. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital. Der Lieferwagenfahrer, welcher wohl nichts von der Kollision bemerkt haben dürfte, setzte seine Fahrt in Richtung Teufenthal fort.

Beim beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen hellen Lieferwagen mit Brücke und einem Sachentransportanhänger. Die Kantonspolizei (Telefon 062 886 01 17) sucht den Fahrer des Lieferwagens sowie Zeugen.