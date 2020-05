Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus: 3 Personen im Spital

Am Sonntag ging um ca. 12.30 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass es im

Schlafzimmer einer Wohnung an der Industriestrasse in Buchs brenne.

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort stellten eine starke Rauchentwicklung und kurz darauf offene Flammen in

einer Parterrewohnung fest. Die Feuerwehr Buchs rückte mit einem Grossaufgebot aus und konnte das Feuer, welches bereits drohte auf die obere Etage überzugreifen, rasch löschen.

Unterdessen waren die zehn Wohnungen des Mehrfamilienhauses evakuiert worden. Zwei Bewohner der betroffenen Wohnung und eine direkte Nachbarin wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit der Ambulanz ins Krankenhaus transportiert.

Die Brandursache ist noch unklar und ist zur Zeit Gegenstand der Ermittlungen. Im Einsatz standen die

Feuerwehren Buchs und Suhr mit rund fünfzig Mann, drei Ambulanzen, die Regionalpolizei Suret sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau. Während der Dauer des Einsatzes blieb die Industriestrasse gesperrt.

Die Polizeibilder vom Mai: