Für den Interregio 37 von St. Gallen nach Basel ist um etwa 16.40 Uhr Endstation: Der Zug macht kurz vor dem Bahnhof Däniken eine Vollbremsung. Die Lokomotive sei in einen Baukran gefahren, heisst es in einer Lautsprecherdurchsage. Der Lokomotivführer rollt den Zug darauf im Schritttempo zum Perron in Däniken. Er sieht kaum etwas, da die Frontscheibe beschädigt ist.

Ein anderer schreibt von einem Knall. Der Zug habe in Aarau einen Kran gestreift – er habe das Funkgespräch zwischen Zugchef und Lokführer mithören können. Der Zug stehe in Däniken, eine Scheibe sei kaputt.