Für den Interregio 37 von St. Gallen nach Basel ist am Montag um etwa 16.40 Uhr Endstation: Der Zug macht kurz vor dem Bahnhof Däniken eine Vollbremsung. Die Lokomotive sei in einen Baukran gefahren, heisst es in einer Lautsprecherdurchsage. Der Unfall ereignete sich bei der Baustelle des Eppenberg-Tunnels zwischen Aarau und Olten.