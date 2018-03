Am Mittwochmorgen meldete ein 43-jähriger Mann der Kantonspolizei nachträglich ein Unfallereignis. Durch einen Zusammenstoss mit einem Auto sei er als Velofahrer gestürzt und verletzt worden.

Seinen Angaben zufolge ereignete sich die frontal-seitliche Kollision am Montag, um zirka 16.30 Uhr in Aarau an der Bachstrasse auf Höhe der Einmündung Frey-Herosé-Strasse.

Wie die Kantonspolizei mitteilte, dürfte es sich beim beteiligten Auto um einen grünen PW oder VW Polo gehandelt haben. In diesem sassen gemäss Mitteilung ein zirka 25- bis 30-jähriger Fahrer sowie einer Beifahrerin.

Der verletzte Velofahrer sprach nach dem Zusammenstoss kurz mit dem Autofahrer und begab sich später in ärztliche Kontrolle. Er musste sich aufgrund einer Fussverletzung einer Operation im Spital unterziehen.

Die Kantonspolizei, Stützpunkt Lenzburg hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen. (cki)

Hinweise unter Tel. 062 886 0117

