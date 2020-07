Zwei Töffs kollidieren auf Staffeleggstrasse – 38-jährige Lenkerin schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag, kurz vor 12.30 Uhr, in Küttigen auf der Staffeleggstrasse. Wie die Kantonspolizei mitteilt, sei ein 33-jähriger Motorradlenker von Aarau allgemeine in Richtung Frick gefahren.

In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 38-jährige Motorradfahrerin versuchte noch auszuweichen. Dennoch kam es zur leichten Kollision und zu einem anschliessenden Sturz der beiden Lenker.



Die 38-Jährige verletzte sich dabei schwer und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der 33-Jährige blieb unverletzt. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden.



Der 33-jährige Serbe wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht, so die Kantonspolizei weiter. Der Führerausweis musste er abgeben.

Die aktuellen Polizeibilder: