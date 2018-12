Am Mittwochabend fuhr ein 87-Jähriger mit seinem Peugeot auf der Müllernstrasse in Wettingen in Richtung Bergstrasse. Dabei verlor der Rentner die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über die Einmündung hinaus und prallte in einen Holzschopf.



Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 10'000 Franken.