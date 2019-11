Acht Anzeigen bei Verkehrskontrollen am Dättwiler Weiher

Während rund einer Stunde wurden am Mittwochmorgen sämtliche Fahrzeuge und deren Lenkerinnen und Lenker, die vor der Rotlichtanlage an der Kreuzung Mellingerstrasse – Dättwilerstrasse in Richtung Baden die Sicherheitslinie überfahren haben, kontrolliert und zur Anzeige gebracht, wie die Stadtpolizei Baden in einer Mitteilung schreibt.

Sie schreibt weiter, dass aufgrund des morgendlichen Rückstaus vor der Rotlichtanlage vermehrt Fahrzeuglenkende versuchen mit riskantem Überholmanöver und mit Überfahren der Sicherheitslinie die Kolonne vor der Rotlichtanlage zu umfahren.

Aus diesem Grund wurde die Verkehrskontrolle durchgeführt, bei acht Lenkerinnen und Lenker die Personalien erhoben und angezeigt. Die Stadtpolizei hat angekündigt, weitere Kontrollen am Weiher durchzuführen.