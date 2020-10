Anklage gegen zwei Raser erhoben: Auf der A1 lieferten sie sich nachts ein Rennen

Konkret wirft die Staatsanwaltschaft Baden den beiden Männern vor, sich mit zwei gemieteten PS Boliden – einem BMW M6 und einem Audi RS6 – am 11. April kurz vor Mitternacht auf der Autobahn A1 zuerst in Fahrtrichtung Bern auf der Höhe Wettingen und danach kurze Zeit später in Fahrtrichtung Zürich mit massiv übersetzter Geschwindigkeit ein Rennen geliefert zu haben.

Auf der Höhe Spreitenbach gerieten die zwei Beschuldigten schliesslich nebeneinander fahrend in eine Radarmessung der Kantonspolizei Aargau: Der 19-Jährige wurde mit einer Geschwindigkeit von 235 km/h gemessen, der 21-Jährige mit einer Geschwindigkeit von 224 km/h. Die erlaubte Geschwindigkeit betrug 120 km/h. Abzüglich der Toleranz von 7 km/h ergibt das eine strafbare Überschreitung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit von 108 km/h, beziehungsweise 97 km/h.