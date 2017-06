Überdimensionale Leuchtschrift

Rund 500 Quadratmeter misst der öffentliche Raum im Innenhof, der auch Sitzgelegenheiten hat. «Vom 1. Stock bietet sich eine fantastische Sicht über die Stadt, und die teilweise über die Brücke hinausragenden Terrassen werden für einen Höhenrausch sorgen», ist Zgraggen überzeugt. Doch der OK-Bau soll nicht nur wegen seiner imponierenden Erscheinung Festbesucher anlocken. So wird der öffentliche Raum vom OK und auch den beteiligten Vereinen mit kulturellen Darbietungen und künstlerischen Fixinstallationen bespielt.

Das auffälligste Element dürfte nachts die riesige, 18 mal 4 Meter grosse, von Matthias Gubler entworfene Kunstinstallation sein, die unter dem Brückenbogen hängt und an eine LCD-Anzeige erinnern soll. Angelehnt an das Festmotto «Versus» bildet die Anzeige während der zehn Festtage immer eines von insgesamt 100 gespeicherten gegensätzlichen Wortpaaren ab – ein Wort ist «Limmat aufwärts», das andere «Limmat abwärts». Das Spezielle: Um die Wortpaare kann jeder Festbesucher in der Mitte des OK-Baus spielen; immer zwei Spieler stehen sich gegenüber. Entwickelt wurde das Spiel in Zusammenarbeit mit der FHNW Brugg.

Auch das Figura Theaterfestival wird im OK-Bau präsent sein, und zwar mit «Mondoskop».

Dabei handelt es sich um neun mannshohe Kisten, die alten Spielautomaten ähneln. Nach dem Einwurf eines Einfränklers wird ein kleines Theater mit Text, Licht und Bühnenbild in Gang gesetzt – Figurenspieler werden quasi durch Motoren ersetzt. «Wir haben weitere Ideen, wie wir den öffentlichen Raum in Richtung Performance-Kunst und Artistik bespielen wollen», verrät Festgestalterin Zgraggen. Nebst dem OK-Bau mit den beteiligten Vereinen Mondloft und «BlauBlau» werden in Richtung Baden im «MescoBADENien» die antiken Hochkulturen in Baden erlebbar gemacht, und in Herrn Schmidt’s Hafenkneipe weht den Festbesuchern förmlich die Hamburger Meeresbrise durchs Haar.

Wenn Zehntausende Festbesucher auf der Hochbrücke verkehren und festen, stellt sich automatisch die Sicherheitsfrage. «Die Fahrbahn ist mit Betonwänden abgetrennt. Es wird aber Notausgänge geben», sagt Architekt Heusler. Zudem werden Netze angebracht, damit keine Gegenstände auf den Festbesuchern unterhalb der Hochbrücke landen. «Wir setzen aber vor allem auf die soziale Kontrolle und glauben, dass der öffentliche Raum der Sicherheit dienlich sein wird», ist Heusler überzeugt.