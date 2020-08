Autofahrerin bei Kollision mit Lastwagen mittelschwer verletzt

Eine 29-jährige Schweizerin fuhr am Montagmittag mit ihrem Seat auf der Ehrendingerstrasse Richtung Höhtal. In einer Rechtskurve kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Lastwagen, so meldet die Kantonspolizei Aargau am Dienstag Morgen.

Die Aargauerin musste von der Ambulanz mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Ihr Auto erlitt einen Totalschaden. Laut ersten Erkenntnissen sei es zum Zusammenstoss gekommen, da sie vermutlich in der Kurve zu weit nach links in die Mitte der Fahrbahn geraten sei. Der Lastwagenfahrer aus dem Kanton Zürich blieb unverletzt. (mma)

Aktuelle Polizeibilder: