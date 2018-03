Zum Zusammenstoss zwischen dem Auto und der Velofahrerin kam es am Freitag um 8.20 Uhr im Kreisverkehr bei der Center Passage in Wettingen.

Die 16-Jährige fuhr von der Alberich Zwyssig-Strasse in den Kreisel ein, um in Richtung Baden weiterzufahren. Gleichzeitig näherte sich auf der Landstrasse ein Auto, dessen Lenker ebenfalls in Richtung Baden unterwegs war.