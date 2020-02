Automobilist gerät auf Gegenfahrbahn – dort prallt er frontal in anderes Auto

Am Donnerstagnachmittag, 16.20 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Italiener auf der Zürcherstrasse in Neuenhof in Richtung Killwangen. Auf Höhe der Einmündung Chrüzlibergweg geriet er mit seinem Mercedes nach links, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Daraufhin kam es zum frontalen Zusammenstoss mit einem anderen Fahrzeug. Der aus der Gegenrichtung fahrende Mercedes befand sich auf der Linksabbiegespur im Stillstand.

Die Lenkerin dieses Autos, eine 69-jährige Italienerin, zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Ambulanzbesatzung brachte sie ins Spital. Der Sachschaden beträgt zirka 13'000 Franken. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache eingeleitet. Dem 59-jährigen Autofahrer wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen.

