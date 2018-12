Ein tragischer Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in Wohlenswil. Ein 35-jähriger Schweizer aus der Region war mit seinem Audi auf der Birrfeldstrasse von Birrhard Richtung Mellingen unterwegs. Im Ausserortsbereich auf der Höhe Wohlenschwil geriet er nach links und prallte frontal in einen Pfeiler der SBB-Brücke. Die Fahrzeugfront wurde durch die heftige Kollision massiv eingedrückt.

Der 35-Jährige hatte weniger Glück, als ein 62-jähriger Cadillac-Fahrer, der im November 2017 an der exakt selben Stelle verunfallt war. Während der 62-Jährige nach dem Unfall mit leichten Verletzungen ins Spital eingeleifert wurde, fanden die Rettungskräfte den Audi-Fahrer bei ihrem Eintreffen ohne jegliche Lebenszeichen vor.