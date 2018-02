Wir wohnen im dritten Stock in einem alten Haus. Es gibt keinen Lift. Nur 45 knarzende Treppenstufen, die meine Frau und ich unzählige Male pro Tag runterrennen oder hochkeuchen. Gerne auch mit einem schlafenden Baby auf dem Arm. Und einem strampelnden, knapp Dreijährigen unter dem Arm. Behangen mit Laptoptaschen und Einkaufstüten. Spielzeugauto-Kollektion, Stoffaffe und Wäschekorb balancierend. Ich würde also nicht sagen, dass wir übertrieben bewegungsfaul sind. Nur ab und zu sparen wir uns die Treppe. Etwa wenn Gäste kommen. Da es in dem Haus keinen elektronischen Haustüröffner gibt, öffnen wir jeweils das Kinderzimmerfenster und werfen den Hausschlüssel runter zu den Wartenden in den Innenhof. Oft packen wir den Schlüssel sogar noch in eine Plastiktüte. Die raschelt dann durch die Luft, und die meisten meistern es, sie aufzufangen. Es ist noch nie etwas passiert. Bis vorgestern.