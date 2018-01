Mord und Totschlag sind bei einer Krimiserie ein zwingendes Element. Wird den Zuschauern nicht zugetraut, zwischen Fiktion und Realität unterscheiden zu können? «Das können wir nicht beurteilen», sagt Brose. «Fakt ist, dass die Fiktion im Drehbuch unter Berücksichtigung aller negativen Klischees bewusst geschäftsschädigend und realitätsfremd gehalten wurde, was der Hauptgrund der Absage war.» Zu Ertragsausfällen hätten die Dreharbeiten gemäss Brose nicht geführt, im Grand Casino seien schon öfters Dreharbeiten durchgeführt worden, auch live. «Wir finden es auch schade, dass die Casinofolge nicht im Aargauer Casino gedreht werden konnte, was aber ausschliesslich an dem vollkommen realitätsfremden und bewusst imageschädigenden Inhalt der Folge lag.»

