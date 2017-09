Auch die «Integrierbar» des Lion Clubs Baden war der Wohltätigkeit verpflichtet. So habe man drei soziale Projekt verfolgt, indem afghanischen Flüchtlingen in der Beiz mitgeholfen hätten, Essen von der Arwo angeboten wurde und die Hängematten aus Bali stammten. «Ein allfälliger Gewinn werden wir wie jedes Mal spenden. Da wir mit Flüchtlingen zusammengearbeitet haben, wird eine Spende auch in diese Richtung gehen, gemäss dem Motto unserer Beiz», sagt Philipp Wyss.

Auch Rotaract, die Jugendorganisation von Rotary, tut Gutes und spricht darüber. «Wir spenden unseren Überschuss zu 100 Prozent für einen Guten Zweck. Der Gewinn geht an die Stiftung Vision Himalaja aus Brugg, welche in Zusammenarbeit mit einer nepalesischen Augenklinik mobile Augenoperationscamps in abgelegenen Gebieten im Himalaja ermöglicht», sagt Rouven Grünig. Da man für einen Guten Zweck arbeite, würde man es natürlich sehr begrüssen, wenn das Badenfahrt-OK im Fall eines Überschuss diesen an die Vereine rückerstattet.

«Diese Rückerstattung würden wir ebenfalls vollumfänglich spenden.»

Auch bei «Le Durt» geht man von schwarzen Zahlen aus. «Unser Vereinskonzept ist ja schon dahingehend ausgelegt, dass bei einem Überschuss der Gewinn einer gemeinnützigen Organisation zugesprochen wird. So spendeten wir nach dem Stadtfest 15 000 Franken der Organisation Hope», sagt Frank Boller.

Auch bei der Beiz «Change» findet man Gefallen an der Idee einer Spende, aber: «Wir finden, das Badenfahrt-OK soll von seinem erwarteten Gewinn etwas im Namen aller Festbeizen für wohltätige Zwecke oder Kulturförderung spenden», sagt Arthur Hardmeier. Ebenfalls eine klare Botschaft an das OK hat der Verein SC Siggenthal mit seiner «Fassbar». «Wir hoffen schon, dass da auch an die Beizenbetreiber etwas zurückfliesst. Schliesslich lebt das Fest von der Vielseitigkeit, und man konnte ja immer wieder lesen, wie erfolgreich das Fest war», sagt Rafael Anderes. Speziell mit dem Verkauf von Tagespässen sei das Budget wohl mehr als nur erreicht.

Zum Teil hohe Auslagen

Nebst vielen Gewinnern gibt es aber auch Beizen, die offen kommunizieren, dass es hätte besser laufen können. So etwa bei der «Fahrbar» des Stadtturnvereins Baden. «Trotz guter Vorbereitung, Sicherheitskonzept und Absprache mit OK und der Polizei, wurde uns am ersten Samstagabend ein grosser Strich durch die Rechnung gemacht», sagt Hansruedi Hagen. Weil die Hochbrücke gesperrt wurde, sei der gesamte Festbesucherstrom aus Richtung Wettingen direkt in das Festgebiet Obere Halde/Weite Gasse gegangen. «Mit dem Umsatz der Festbeiz können wir daher nicht zufrieden sein. Ob es eine schwarze Null gibt oder nicht, werden wir erst nach dem Erhalt aller Rechnungen wissen.» Sollte wider Erwarten ein Gewinn herausschauen, würde in die Jugendförderung fliessen. STV-Präsident Hagen: «Wie bekannt ist, wird vonseiten der Stadt und des Sponsoring der Sport in Baden nicht gross gefördert.»

Auch der Verein Agnes 2.0 – gegründet durch den Kantonsspital Baden in Kooperation mit dem Regionalen Pflegezentrum – präsentiert eine durchzogene Bilanz: «Obwohl das Wetter perfekt war und die Umgebung am Kirchplatz als eine der schöneren Festplätze galt, werden wir wohl nicht mit positiven Zahlen glänzen», sagt André Leimgruber. Der Umsatz sei zwar deutlich höher als geplant ausgefallen, ebenso aber die Auslagen. «Sollte doch noch ein Gewinn erzielt werden, werden wir ihn intern verwenden. Eine Teilrückzahlung an unseren Verein würden wir begrüssen, um zumindest das Defizit ausgleichen zu können.»