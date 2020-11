Baustopp-Forderung wegen Sensationsfunden ist vom Tisch – das sind die Reaktionen

Nun liegt der Entscheid des Bundesamts für Kultur vor. Es lehnt den Baustopp ab. "Der grösstmöglichen Schonung des Denkmals wurde Rechnung getragen, in dem das Baugesuch nur unter strengen Auflagen bewilligt wurde, welche insbesondere die enge Begleitung durch die Kantonsarchäologie verlangen", heisst es in seiner Antwort.

Vor fast zwei Wochen preschte der Schweizer Heimatschutz vor mit der Forderung, dass das Bundesamt für Kultur superprovisorisch einen Baustopp anordnen sollen – per sofort. Jede Beeinträchtigung der «archäologischen Entdeckungen von europäischem Rang» sei zu verbieten. Die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege müsse mit einem Gutachten über die Bedeutung der in Baden neu entdeckten archäologischen Funde beauftragt werden. «Nur der Bund kann hier noch rettend eingreifen», sagte Heimatschutz-Präsident Martin Killias im Interview mit dieser Zeitung .

Tut die Stadt Baden genug, um die historischen Schätze im Erdreich unterhalb des Kurplatzes zu schützen? Über diese Frage scheiden sich die Geister. Der Vorwurf, dass Baden und die Kantonsarchäologie eben zu wenig tun, liegt in der Bäderstadt seit Monaten in der Luft. Mit jedem neuen Sensationsfund aus der Römerzeit liess die Diskussion wieder aufflammen.

Wichtig wäre in seinen Augen gewesen, dass die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege zwei Aspekte beleuchtet hätte: Wie in Baden mit den Grabungen umgegangen werde und was mit den Funden passiere. "Wir hätten eine zweite unabhängige Beurteilung für wichtiggehalten." An der Kompetenz der Fachleute der Kantonsarchäologie zweifle er nicht. "Aber sie sind in Hierarchien gefangen und deshalb nicht unabhängig."

Er hoffe trotzdem, dass die Intervention etwas bewegt habe und dass die Untersuchungen umfassender gemacht werden können. So, dass die Überreste im Erdboden bestmöglich erhalten bleiben.

Theoretisch könnte der Heimatschutz den Entscheid anfechten. "Ich denke aber nicht, dass wir das tun werden", sagt Killias. "Es geht hier um eine politische, nicht um eine juristische Auseinandersetzung."

Der Kurplatz mit den dort liegenden Thermalquellen stellt das Herzstück der Badener Bäder dar. Hier befand sich im römischen Baden, das Acquae Helveticae hiess, eine römische Tempelanlage. Fast 2000 Jahre lang wurden die von den Römern erbauten Thermalbäder, das Verenabad und das Freibad, genutzt. Diese Ära endete erst im 19. Jahrhundert.