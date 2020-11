Betrunken und ohne gültigen Führerausweis Unfall verursacht

Ein 24-jähriger Schweizer war am Montagabend kurz nach 22.30 Uhr mit seinem Auto von Mellingen in Richtung Mägenwil unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen fuhr dieser bei einer Einmündung in das Fahrzeug eines 60-jährigen Autofahrers, der an der Kreuzung stand.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, konnte festgestellt werden, dass der Unfallverursacher unter betrunken und ohne gültigen Führerausweis unterwegs war.

Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren. Die genauen Umstände, wie es zum Unfall kommen konnte klärt nun die Kantonspolizei ab.

