Am Montagabend gegen 19.30 Uhr betrat der vermummte Mann den Verkaufsladen der Tamoil-Tankstelle an der Landstrasse in Wettingen.

Vor einer Angestellten entblösste er ein Messer, das in seinem Hosenbund steckte und forderte sie auf, den Tresor zu öffnen. Als der Täter sah, dass sich darin kein Bargeld befand, raubte er den Inhalt der Kasse.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, konnte der Mann mit einer Beute von mehreren hundert Franken flüchten – trotz intensiver Fahndung. Die Polizei in Baden (Telefon 056 200 11 11) sucht Augenzeugen.

Der 170 bis 175 cm grosse, schlanke und eher jüngere Mann trug eine dunkelblaue Winterjacke, dunkle Jeans und weisse Laufschuhe. Das Personal beschreibt ihn als Südländer, der akzentfreies Hochdeutsch sprach.

