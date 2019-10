Bei einem Entsorgungsunternehmen in Turgi wurden am Dienstagnachmittag chemische Stoffe freigesetzt. Offenbar kam es in einem Tank zu einer chemischen Reaktion, was zu Hitzeentwicklung und Dampfaustritt führte, wie die Kantonspolizei Aargau auf Twitter schreibt. Chemiewehr und Fachleute sind im Einsatz. Für die Bevölkerung besteht gemäss Polizei keine Gefahr.