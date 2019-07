Zwei Täter betraten am Dienstag, kurz nach 22 Uhr, den Verkaufsladen der Coop Tankstelle an der Landstrasse in Wettingen. Sie bedrohten den Angestellten mit einem Messer und forderten Geld. Dieser gehorchte und gab ihnen das vorhandene Bargeld – mehrere tausend Franken. Danach flüchteten die beiden Räuber. Dies teilt die Kantonspolizei am Mittwochmorgen mit.

Die alarmierte Polizei löste sofort eine intensive Fahndung nach den Tätern aus. Diese blieb erfolglos.

Einer der Täter trug eine auffällige rote Jacke mit Emblemen der «San Francisco 49ers» (American Football- Mannschaft), dazu eine Baseballmütze und Sonnenbrille. Sein Komplize hatte die Kapuze seines schwarzen Pullovers über den Kopf geschlagen und hatte ebenfalls eine Sonnenbrille aufgesetzt.

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.

Erst im Mai wurde ein Migrolinoshop in Wettingen Opfer eines bewaffneten Überfalls.