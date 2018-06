In einem Mehrfamilienhaus-Neubau an der Segelhalde in Dättwil richteten Vandalen letzte Woche einen Schaden von mehreren zehntausend Franken an.

Die Unbekannten drangen in vier von 14 noch leerstehenden Wohnungen ein und beschädigten die fabrikneuen Backöfen. Zudem rissen sie im Badezimmer Spiegelschränke herunter und bespritzten die frisch gestrichenen Wände, Fenster und den Boden mit Parkettleim aus einem Kübel. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Daniel Brunner hatte Glück. Ihm gehört eine der Wohnungen, die die Chaoten unversehrt liessen. Dennoch ärgert ihn die Zerstörungswut: "Ich hatte eher Diebstahl befürchtet. Das hier ist reiner Vandalismus." Ihm fehle das Verständnis für eine solche Tat, sagt er gegenüber dem Regionalsender Tele M1.