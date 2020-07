Das Strafverfahren gegen den Wildpinkler-Filmer ist schon wieder eingestellt

Immer wieder urinieren Menschen vor einem überdachten Hauseingang an der Bahnhofstrasse. Der genervte Anwohner Stephan Hafner platzierte dort deshalb eine Kamera und stellte einige unverpixelte Videoaufnahmen ins Internet. Das Löschen der Videos knüpfte er auf der Webseite an zwei Bedingungen: Er forderte von den Winkpinklern eine Entschuldigung und eine Spende von mindestens 100 Franken an eine wohltätige Organisation, samt Nachweis. Später änderte er die Formulierung und schrieb: