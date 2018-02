Die Aargauer Familie T. trifft in Zezikon TG Manfred Hunziker (78), der Tochter Isabella (†20) in einen Teppich eingerollt gefunden hat. Es ist ein schwerer Gang, zu dem sie den Blick eingeladen hat. «Ich möchte, dass dieser Fall nicht vergessen geht», begründet sie den Schritt.

Die tote Isabella aus Turgi wurde von Manfred Hunziker Ende Januar in einem Waldstück von Zezikon gefunden – ermordet. Die genauen Umstände sind noch nicht geklärt. Ein 36-jähriger Mann ist in Haft. Er wurde mit Isabella kurz vor ihrem Verschwinden am 3. November 2017 in Zürich gesehen.