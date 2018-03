Wie viel Schweiz steckt eigentlich in Ihnen?

(Lacht) Ich bin halb Italienerin, da meine Mutter von dort stammt, und halb Schweizerin. Aber verwurzelt bin ich definitiv in der Schweiz. Ich bin in Spreitenbach aufgewachsen und meine Familie lebt hier.

Würden Sie Ihre Modelkarriere nicht lieber in Mailand, Paris oder London vorantreiben?

Derzeit noch nicht. Ich fühle mich sehr wohl in Spreitenbach. Zudem haben sich meine Eltern vor einem Jahr getrennt, und ich wollte meine Mutter nicht alleine lassen in dieser Situation. Also wohnen wir zusammen in einer Art WG und wir haben es sehr gut.