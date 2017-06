Für die Kommunikation konnte schliesslich die Werbeagentur Kommpakt aus Baden gewonnen werden. «Die Realisation des Projekts zeigt: Zusammen mit Freunden kann man viel bewirken», sagt Schoop. Er könne allen beteiligten Firmen nur danken für ihren grossen Einsatz und diese enorme Leistung. Weil nun gar gewisse Materialkosten von den Firmen nicht in Rechnung gestellt werden, wird am Ende aus dem Verkauf gar ein kleiner Überschuss resultieren. «Wir werden rund 10 000 Franken an eine gemeinnützige Institution überweisen können.»

Auf «Corti» warten 2000 Einsätze

Auch bei Ideen-Geber Daniel Cortellini ist die Freude gross. «Ich bin schlicht überwältigt vom Resultat. Ohne den Goodwill und den Einsatz Hunderter von Arbeitsstunden hätte das Projekt nicht realisiert werden können», so Cortellini, der ursprünglich mit dem Gedanken spielte, die Bänke zu kaufen. Doch mit der Fertigstellung der Bänke fängt die Arbeit für den Weinhändler erst an. Auf der eigens dafür eingerichteten Website (www.stille-baenkli.ch) können sich Festbesucher einen Überblick über die Bänkli-Standorte verschaffen und rund 50 Bänke reservieren. Diese verfügen über eine abschliessbare Schublade. In dieser befinden sich dann eine Flasche «Bänkliwii», ein Korkenzieher, vier «Stille-Bänkli»-Kelche aus Plastik mit Umhängeband und ein Snack. Die Schubladen sind abgeschlossen. Wer eine Bank für eine Stunde reserviert, erhält den Zahlencode für das Schloss.

«Bei bis zu vier möglichen Schichten von 16.30 Uhr bis 22 Uhr, 50 Bänken und 10 Festtagen, sprechen wir von rund 2000 Schichten. Wenn die Nachfrage da ist, werden ich und mein Team einiges zu tun haben», sagt «Corti» mit einem Lachen, um ernsthaft anzufügen: «Wir suchen dringend noch Verstärkung im Team!»

Ist eine Bank nicht reserviert, kann jedermann auf dieser Platz nehmen. «Es gibt einen Hinweis auf der Bank, dass diese reserviert sein kann», erklärt Cortellini. Für Sonnen- und Regenschutz ist übrigens dank 200 von der Bank Valiant (ohne Banklogo) gesponserten Schirmen gesorgt. Eine Stunde «Corti»-Bank inklusive Verpflegung und Wein kostet 65 Franken. Macht «Corti» also den grossen Reibach? «Leider nein, ich habs durchgerechnet. Wenn es gut läuft, komme ich gerade so raus.» Ihm gehe es aber ohnehin nicht ums Geschäft. «Ich will etwas bewegen. Aber dank des Projekts habe ich eine gute Präsenz», so Cortellini mit einem Schmunzeln. Ist das Fest Ende August dann zu Ende, werden die rund 50 Kilogramm schweren Bänke auf Wunsch der Besitzer von der Stiftung Arwo nach Hause transportiert.