Drei Jahre nach Nationalrats-Rücktritt: Jonas Fricker gibt sein Polit-Comeback im Aargau

Es ist zweieinhalb Jahre her, dass der Grüne Jonas Fricker den Nationalrat verlassen hat. Im September 2017 machte er im Parlament im Rahmen der Debatte über die Fair-Food-Initiative einen Vergleich zwischen Tiertransporten in der Fleischindustrie und Menschentransporten im Dritten Reich. Das kam in der eigenen Partei und darüber hinaus schlecht an. Der Badener entschuldigte sich unmittelbar im Nationalrat und trat zwei Tage später zurück. Irène Kälin rückte in den Nationalrat nach.

Fricker hat seither die Politik ruhen lassen. «Die innere Kraft, nachhaltig mitgestalten zu wollen, spürte ich immer», sagt er aber. Deshalb gibt er jetzt sein Comeback, am 18. Oktober will sich der 43-jährige Badener in den Aargauer Grossen Rat wählen lassen, wie er gegenüber der AZ bestätigt. Noch ist die Liste nicht gemacht, die Bezirkspartei Baden nominiert ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gesamterneuerungswahlen am 13. Mai, doch Fricker ist bereit.

Zeitpunkt für die Kandidatur ist günstig

Seit Anfang 2019 ist Fricker Projektleiter Energiestrategie bei der Stadt Zürich in einem 80-Prozent-Pensum. Die Arbeit entspreche ihm als Umweltwissenschaftler sehr und sie liesse sich gut mit dem Grossratsamt und der Familienarbeit unter einen Hut bringen. Der Zeitpunkt, die politische Karriere wieder aufzunehmen, sei deshalb günstig. Anders sah es im letzten Jahr bei den nationalen Wahlen aus: «Ich habe damals nicht für den Nationalrat kan­didiert, weil dieses Amt mei­ner Meinung nach mehr Zeit braucht, als ich aktuell entbehren kann. Als Nationalrat hatte ich deshalb bewusst keine berufliche Anstellung», so Fricker.