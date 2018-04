Isabella T. (†20) wurde am 25. Januar tot in einem Teppich in einem Wald bei Zezikon im Kanton Thurgau gefunden. Seither ist unklar, wann und wie die junge Aargauerin ums Leben gekommen ist.

Wie die Staatsanwaltschaft Thurgau nach der rechtsmedizinischen Untersuchung mitteilt, ist in erster Linie eine Todesursache durch die vorgängige Einnahme von Drogen möglich. Zudem gehen die Ermittler davon aus, dass Isabella T. am 3. November 2017 in Thundorf im Kanton Thurgau gestorben ist.

«Es wurden keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung oder eine krankhafte Organveränderung festgestellt», heisst es in der Medienmitteilung.

Die drei Verdächtigen wurden daher aus der Untersuchungshaft entlassen. Dabei handelte es sich um einen 36-jährigen Niederländer, der kurz vor ihrem Verschwinden mit Isabella Kontakt hatte sowie einen 36-jährigen und 48-jährigen Schweizer. Beide wohnen im Kanton Thurgau.