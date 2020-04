Drohungen gegen Behörden und Angehörige: Polizei verhaftet 58-jährigen Aargauer

Am frühen Samstagabend erhielt die Aargauer Kantonspolizei die Meldung, dass ein 58-jähriger Schweizer aus dem Bezirk Baden Drohungen gegen Angehörige und Behörden verbreitet habe.

Eine Sondereinheit der Kantonspolizei überwältigte den Mann am späten Abend an seinem Aufenthaltsort in Wettingen und nahm ihn fest. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Drohungen sind angelaufen.

"Da der Verdacht bestand, dass der mutmasslich psychisch labile Mann bewaffnet sein könnte, traf die Polizei rund um das Gebäude besondere Sicherheitsvorkehrungen", schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung vom Sonntagmorgen zu den Umständen der Verhaftung. Die Polizei sperrte vorübergehend die angrenzende Strasse des Gebäudes, in dem sich der Mann aufhielt, sowie den nahen Bahnhof ab.

Der 58-Jährige sah seine Verhaftung kommen. Auf Facebook und Twitter postete er einen Hilferuf: