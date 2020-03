Einbruch in Bijouterie: Unbekannte Täter mit Fahrrad geflüchtet – die Polizei sucht Zeugen

Ein Anwohner alarmierte in der Nacht auf heute Sonntag kurz nach 5 Uhr den Polizeinotruf, nachdem er

beobachten konnte, wie zwei unbekannte Personen zwei Schaufenster der Bijouterie in Wettingen, an der

Landstrasse entschlugen.

Umgehend bot die Einsatzzentrale der Kantonspolizei mehrere Patrouillen auf. Vor Ort konnte die Polizei

feststellen, dass zwei Schaufenster der Bijouterie eingeschlagen waren. Der Melder konnte, vor dem

Eintreffen der Polizeikräfte, beobachten, wie die unbekannte Täterschaft mit Fahrrädern in Richtung

Zentralstrasse flüchteten.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfe es ich um zwei Personen, ca. 170-180cm gross mit dunklen Hosen und

dunklem Kapuzenpullover gehandelt haben. Das Tatwerkzeug ist unbekannt. Die Fahndung nach der Täterschaft verlief bis zum Morgen ohne Erfolgt. Beim Einbruchdiebstahl dürften mehrere Uhren und Fingerringe entwendet worden sein.

Der Deliktsbetrag beträgt mehrere zehntausend Franken. Zudem entstand grosser Sachschaden.

Die Kantonspolizei Aarau hat die Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zur Klärung der Straftat unter der Telefonnummer 062 886 88 88 entgegen.

