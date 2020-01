«Fall Anna»: Das Gericht spricht Vater und Grossmutter schuldig

Am Ursprung der Geschichte steht ein Elternkonflikt, bei dem sich Vater und Mutter nicht auf den Wohnort ihrer Tochter einigen konnten . Beni Hess zog mit Anna 2014 ohne die Erlaubnis der Mutter dauerhaft in die Schweiz. Das Bundesgericht ordnete im Frühling 2015 Annas Rückführung nach Mexiko an. Um dies zu vereiteln, flohen sie und ihre Grossmutter Martina Hess vorübergehend nach Frankreich. Im Juli 2015 brachte die Polizei Anna mit ihrer Mutter zum Flughafen, um die Rückreise anzutreten. Beni Hess reiste seiner Tochter später nach. Anfang 2018 packten sie wieder die Koffer für die definitive Rückkehr in die Schweiz. Dieses Mal gab das Bundesgericht Beni Hess und Anna Recht. Es schickte das mittlerweile 13-jährige Mädchen trotz Antrag der Mutter nicht mehr zurück nach Mexiko. Die Richter in Lausanne kamen nun zum Schluss, Anna habe den mehrfach geäusserten Willen, bei ihrem Vater in der Schweiz leben zu wollen, autonom gebildet.

Die Mutter trat am Prozess als Privatklägerin auf und warf Beni Hess vor, er verunmögliche Anna, ferienhalber zu ihr nach Mexiko zu reisen. Ihre süsse, witzige, kluge und starke Tochter verdiene das auch, um Kontakt zu ihren mexikanischen Verwandten aufrechtzuerhalten. Die Mutter berichtete, sie habe schreckliche Tage erlebt, als Anna mit ihrer Grossmutter verschwunden sei und sie über deren Schicksal im Ungewissen gelassen worden sei. Die Anwältin der Mutter bezeichnete das Drama um Anna als das düsterste Kapitel in deren Leben. «Sie muss mit einem gebrochenen Herzen leben.»

Regelmässiger Austausch mit der Mutter

Anna wehrte sich heftig gegen ihre Rückführung im Sommer 2015. Sie betonte immer wieder, sie wolle bei ihrem Vater in der Schweiz wohnen und hoffe, dass auch ihre Mutter in die Nähe ziehe. Anna fürchtete sich vor der grassierenden Kriminalität in Mexiko und schätzte es, den Schulweg in der Schweiz mit Freunden zurücklegen zu können - ohne ständig befürchten zu müssen, entführt zu werden. In Mexiko erhielt Beni Hess konkrete Drohungen gegen ihn und seine Tochter.

Anna lebt mit Beni Hess, dessen Partnerin und ihrem Stiefbruder in Bremgarten. Unter der Woche besucht sie eine Privatschule im Kanton St. Gallen. Mit ihrer Mutter, die sich schon in der Schweiz besucht hat, tauscht sie sich regelmässig via Telefon, E-Mail und Whatsapp aus.